В возрасте 85 лет скончался американский вокалист и автор песен Майк Лав, соучредитель рок-группы The Beach Boys и ее постоянный участник.

Как передает 1news.az, об этом пишет Variety со ссылкой на его представителя Кэти Олтман.

«С большим уважением сообщаю, что Майк Лав скончался сегодня вечером в окружении семьи», - приводит ее слова издание.

В последние месяцы состояние здоровья Лава вызывало беспокойство: его выступления с группой становились все слабее, а летом были отменены гастроли, чтобы он мог восстановиться. Последнее шоу с The Beach Boys он отыграл 10 октября в Нэшвилле, где сидел на сцене в течение всего концерта.

Лав основал The Beach Boys в 1962 г. в Хоторне (штат Калифорния) вместе со своими двоюродными братьями Брайаном, Деннисом и Карлом Уилсонами и школьным другом Элом Джардином.

Совместно с Брайаном Уилсоном Лав написал ряд главных ранних хитов коллектива, включая Surfin' Safari, Fun, Fun, Fun, California Girls, Wouldn't It Be Nice и возглавившую чарты Good Vibrations. В 1988 г. он вместе с группой был включен в Зал славы рок-н-ролла.

В 1988-м Лав также стал соавтором и исполнителем сингла Kokomo, который стал первым синглом The Beach Boys, достигшим первого места в чартах после Good Vibrations в 1966 г. В 1998 г., после смерти Денниса и Карла Уилсонов, Лав получил эксклюзивные права на гастроли под именем The Beach Boys от корпоративной структуры группы Brother Records.