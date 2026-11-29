При переводе с одного языка на другой могут использоваться не только языковые, но и экстралингвистические средства — интонация, модуляции голоса и язык жестов.

Как передает 1news.az, об этом рассказал старший советник Департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков в комментарии Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».

На примере своей работы во время одной из встреч президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Садыков объяснил, почему при переводе важно передавать не только смысл сказанного, но и эмоции, а также жесты собеседника.

«Как человек, который много лет занимается международными отношениями и переводом, а также преподаёт межкультурную коммуникацию, могу сказать, что для передачи определённых смыслов можно использовать не только лингвистические, но и экстралингвистические средства. Это интонация, модуляции голоса, язык жестов. В данном случае пришлось прибегнуть и к таким средствам и способам», — рассказал Садыков.

Он также отметил, что видел обсуждения своей работы в социальных сетях.

После встречи Путина со специальными посланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, состоявшейся 12 ноября в Кремле, пользователи соцсетей начали активно распространять видеозаписи с участием Садыкова. Они обратили внимание на его профессионализм и умение передавать иностранным гостям интонации российского лидера.

«Видел, какая волна поднялась», — прокомментировал Садыков.