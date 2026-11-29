В Ормузском проливе на морских минах подорвались два танкера с нефтью, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) в Telegram.

По данным КСИР, с раннего утра два судна, проигнорировав морские правила и предупреждения, шли по нелегальному южному маршруту пролива, после чего столкнулись с минами и сильно загорелись. Одно из них — супертанкер с более чем двумя миллионами баррелей сырой нефти — подорвалось в северной части порта. Второй танкер загорелся после подрыва на выходе из пролива в его восточной части.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на ВМС Ирана передавало о подрыве нефтяного танкера на мине к востоку от Ормузского пролива.