Курс доллара США в ходе торгов на свободном валютном рынке Ирана в воскресенье впервые превысил отметку 3 млн риалов, достигнув рекордных 3 047 000 риалов.

Как передает 1news.az, об этом свидетельствуют данные сайта TGJU, отслеживающего котировки на иранском рынке.

Исторического минимума риал достиг около 12:40 (13:10 по Баку). После этого он несколько укрепился: по состоянию на 13:56 (14:26 по бакинскому времени) доллар стоил 2 989 808 риалов. Официальный курс составляет около 1,96 млн риалов за доллар.

За неделю доллар на свободном рынке подорожал почти на 12%, за полгода — на 71%, а за год — на 158%: 29 ноября 2025 года он стоил около 1,16 млн риалов.

Иранская валюта стремительно дешевеет на фоне войны с США и Израилем, начавшейся 28 февраля, и морской блокады иранских портов.