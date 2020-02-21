Азербайджан намерен приобрести у Италии авиационное оборудование

Азербайджан и Италия развивают сотрудничество в военной сфере.
Как сообщает АзерТАдж, в рамках государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию был подписан документ о приобретении интеграционной системы самолетов «М-346».
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и исполнительный директор Leonardo S.p.A Алессандро Профумо обменялись «Декларацией по соглашению между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Leonardo S.p.A в связи с приобретением системы интеграции для самолетов «М-346».
Напомним, что 19 февраля начался государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию.
А.А.