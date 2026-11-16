В Азербайджане изменятся правила работы на открытом воздухе в ветреную погоду

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс.

В соответствии с изменениями ветреная погода официально включается в перечень неблагоприятных погодных условий наряду с сильными морозами и жарой. Новые правила будут распространяться на сотрудников, занятых на открытых рабочих площадках, включая работу на различных установках и конструкциях.

Изменения законодательно закрепляют право работников на приостановку работ и предоставление перерывов при сильном ветре.

Отдельно уточняются требования к эксплуатации наземных подъемных кранов. Согласно новому примечанию, при силе ветра от 6 до 8 баллов работа с кранами на суше будет допускаться только в том случае, если это прямо разрешено техническим паспортом конкретного оборудования. Если же скорость ветра превысит 8 баллов, все виды работ с применением таких кранов должны быть немедленно остановлены вне зависимости от их технических характеристик.