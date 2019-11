Азербайджан в «Золотом миллиарде»

Накануне Азербайджан стал участником весьма престижной и авторитетной международной структуры – Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития, что в значительной степени является показателем возросшей роли нашей страны на международной арене.

Организация экономического сотрудничества и развития – это международная межгосударственная Организация экономически развитых стран, признающих принципы свободной рыночной экономики, также известная под названием «Золотой миллиард». Согласно своему Уставу ОЭСР является форумом, в рамках которого правительства государств-членов этой Организации обсуждают, разрабатывают и координируют экономическую и социальную политику, обмениваются опытом, изыскивают способы решения общих проблем и вырабатывают согласованную внутреннюю и внешнюю политику. Основанная еще в 1948 году как организация, целью которой является координация проектов экономической реконструкции Западной Европы после окончания Второй мировой войны в рамках известного плана Маршалла, после его реализации была преобразована в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отвечающую уже за координацию политики развитых стран с рыночной экономикой. А уже 14 декабря 1960 года в Париже представители двадцати европейских стран подписали Конвенцию о преобразовании ОЕЭС в ОЭСР, вступившую в силу 30 сентября 1961 года. В новую Организацию, помимо европейских стран, вошли также Соединенные Штаты Америки и Канада. В последующем происходило последовательное совершенствование деятельности, целей и задач этой структуры, что способствовало превращению ее в эффективную и авторитетную международную структуру. Сегодня ОЭСР известна как глобальная организация, охватывающая широкий спектр экономических и социальных вопросов – от макроэкономики и торговли до образования, охраны окружающей среды, науки и технических инноваций.

Не случайно, в рамках ОЭСР осуществляется регулирование практически всех наиболее важных вопросов глобального развития, анализируются и прогнозируются тенденции развития отдельных стран, ведется разработка скоординированных подходов к решению мировых экономических проблем, которые впоследствии находят отражение в международных соглашениях и договорах.

Основной целью ОЭСР является всячески способствовать развитию мировой экономики, оказывать содействие экономическому росту государств-членов Организации и повышать их вклад в глобальный экономический рост и развитие, включая развитие и других стран, не входящих в эту авторитетную организацию.

С каждым годом содействие развитию приобретает все большую значимость в деятельности Организации. В этой связи основным принципом функционирования ОЭСР является необходимость обеспечения всем странам возможностей пользоваться преимуществами, открываемыми глобализацией и научно-техническим прогрессом, для чего необходима максимальная открытость мировых рынков.

В Комитете содействия развитию, наряду с государствами-членами ОЭСР, присутствуют также страны, внесшие посильный и важный вклад в нужное дело сотрудничества для развития. Азербайджан как страна, некогда нуждавшаяся в получении поддержки извне, сегодня имеет достаточные возможности внести свой вклад в благородное дело поддержки и развития других стран путем оказания им экономической и гуманитарной помощи. Действительно, кому как не нам знать, что такое получение помощи, и какую жизненно важную миссию она собой представляет. Ведь в самом начале независимого пути своего развития, столкнувшись с очень непростыми проблемами, практически с первых дней восстановления независимости ведя навязанную коварным врагом войну на своей территории, познав ужасы оккупации собственных земель, решая проблемы миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджан остро нуждался в оказании помощи со стороны. Во многих регионах Азербайджана экстренно создавались лагеря беженцев, содержать которые с экономической точки зрения в те сложные годы было чрезвычайно сложным делом. Тогда из ряда дружественных стран к нам поступала посильная помощь, чего благодарный азербайджанский народ никогда не забудет.

Впрочем, благодаря как исключительным усилиям со стороны государства, так и всемерной поддержке со стороны общества, практически никто из более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев не остался без должной заботы государства. Каждый из них был обеспечен кровом над головой, необходимой работой, пенсией, а также социальными льготами, а подрастающее поколение – бесплатным образованием. Заметим, что ни одной стране мира, где каждый десятый житель практически является беженцем или вынужденным переселенцем, не удавалось добиться подобных показателей.

Конечно, за все это время нашей страной был накоплен немалый опыт в решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев, и сегодня еще совсем недавно принимающий помощь Азербайджан превратился в сильное государство, уверенно выступающее в качестве государства-донора, оказывающего необходимую гуманитарную помощь и экономическую поддержку нуждающимся странам.

В этом контексте, располагая необходимыми средствами реагирования на различные кризисные ситуации в мире, Азербайджан, обозначив очередной этап своей приверженности гуманитарной деятельности путем принятия новой экономической стратегии, в сентябре 2011 года в рамках Министерства иностранных дел учредил Агентство международного развития (Azerbaijan International Development Agency, в аббревиатуре AIDA). И одним из весомых результатов кропотливой и целенаправленной деятельности, проводимой Агентством, можно с уверенностью считать именно тот факт, что наша страна уже в 2017 году получила статус гостя в такой авторитетной структуре как Комитет содействия развитию ОЭСР.

Говоря об оказании помощи Азербайджаном различным странам, невозможно обойти стороной особое место, которое заслуженно принадлежит Фонду Гейдара Алиева, президентом которого является первая леди страны Мехрибан ханум Алиева. Фонд, продвигая новую модель гуманитарного диалога сквозь призму реализации проектов социального характера во всем мире, прочно зарекомендовал себя в качестве признанной в мире гуманитарной организации. В настоящее время взаимоотношения между странами выстраиваются и крепнут не только на официальном уровне, они обретают особую созидательную основу в общественном плане, ведь деятельность Фонда сосредоточенна не только на нашей стране. Фонд Гейдара Алиева является важной составляющей в деле укрепления растущего имиджа нашего государства, как в семье государств-доноров с устойчивой экономикой, так и на международной арене в частности.

Современный Азербайджан под руководством Президента нашей страны уверенной поступью движется в будущее. Наша экономика в последние десятилетия развивалась опережающими темпами. Азербайджан достиг такого уровня развития, когда возможно начинать не только генерировать крупные региональные инвестиционные проекты, но и оказывать помощь бедным и нуждающимся странам. Это один из главных приоритетов внешней политики нашего государства, особенно в свете текущего председательства в Движении неприсоединения. Целью же предоставления помощи зарубежным странам является укрепление международного сотрудничества во всех сферах, внесение посильного вклада в восстановление социальной справедливости на планете.

Поэтому как логический показатель дальновидной политики, которую претворяет в жизнь руководство нашей страны, в октябре 2019 года в Париже на очередном заседании Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития Азербайджан был удостоен высокого статуса участника (Participant in the Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development) в Организации, являющейся самой авторитетной международной экономической структурой в мире. Особо отметим, что Азербайджан – единственная страна среди государств СНГ, принятая в столь почетную Организацию.

Вне всякого сомнения, участие нашей страны в работе КСР ОСЭР в статусе полноправного участника будет служить естественному увеличению эффективности донорской деятельности Азербайджана и содействовать укреплению партнерских отношений с ведущими экономиками мира (в Организацию входят все государства Большой семерки – G-7), что еще больше поднимет наш авторитет на международной арене.

Ильгар Велизаде,

политолог