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Caspian European Club возобновляет проведение CEO Brunch в Азербайджане, Грузии и Казахстане

Сегодня в 10:22 ~ 1 минута на чтение 137
Caspian European Club возобновляет проведение CEO Brunch в Азербайджане, Грузии и Казахстане

25 января состоялся первый CEO Brunch Baku c секретарем Союза писателей Азербайджана, президентом «Пен»-клуба Азербайджана, председателем Наблюдательного совета ПФК «Нефтчи», народным писателем Азербайджана Чингизом Абдуллаевым.

«Чингиз Абдуллаев является почетным членом Caspian European Club, и именно поэтому CEO Brunch Baku прошел в теплой и дружественной атмосфере. В рамках CEO Brunch Baku топ-менеджеры и представители компаний, члены Caspian European Club имели возможность задать интересующие их вопросы и с восхищением слушали интересные истории из жизни любимого всеми нами писателя», - сообщил Тельман Алиев.

Формат CEO Brunch (поздний завтрак) позволяет компаниям в неформальной обстановке общаться друг с другом и более близко узнавать своих партнеров. Было вдвойне приятно, что многие топ-менеджеры пришли на CEO Brunch со членами своих семей, что еще раз подчеркивает философию Caspian European Club - одна большая семья. 

По итогам CEO Brunch авторам лучших вопросов были подарены книги с персональным автографом Чингиза Абдуллаева. 

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане и полномочных представителей в США, Германии, Польше, Чехии и Латвии.

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