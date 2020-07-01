Эмину Агаларову пришлось продать свои машины, чтобы выплатить зарплату сотрудникам – ФОТО

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По словам предпринимателя, бизнес Crocus Group переживает непростые времена, и даже если продать все оставшиеся у него машины, этих денег не хватит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам.

Бизнес Crocus Group, который президент компании Араз Агаларов в апреле сравнивал с тонущим кораблем, по-прежнему находится в сложном положении, заявил в интервью РБК первый вице-президент группы компаний Crocus Group Эмин Агаларов.

«Корабль находится в пограничном состоянии. Еще несколько пробоин и он утонет. Но если мы успеем что-то залатать, то, может быть, и выплывем», - заявляет в интервью РБК Э.Агаларов, отмечая, что на данный момент заработала пока только примерно половина активов Crocus Group. В частности, закрыты концертные залы и множество магазинов и ресторанов, а в выставочном центре продолжает работать госпиталь для больных коронавирусной инфекцией COVID-19. И, несмотря на то, что государством на него был выделен 1 млрд руб., дохода компании это не принесло.

«Мы получили часть этих денег, построили госпиталь, а баланс этой суммы будем получать после проведенного аудита, после того, как все будет подсчитано. Я думаю, что ситуация не убыточная, пока эта история в ноль, но доходной, я думаю, она быть для нас не сможет», - поясняет бизнесмен.

Более того, по словам Э.Агаларова, последствия вызванного пандемией COVID-19 кризиса вся экономика будет ощущать в течение как минимум полугода или даже года, после того как «все откроется»: «Мы потеряли 90% наших сборов, а расходная составляющая не сильно уменьшилась. Убытки мы терпим из месяца в месяц и изо дня в день, и я не могу сказать, что после открытия они уменьшатся, потому что арендаторы, которые открываются на территории наших торговых центров, тоже не могут платить аренду».

Э.Агаларов заверяет, что Crocus Group шла на уступки своим арендаторам, договариваясь с ними о приемлемых для обеих сторон вариантах оплаты, вплоть до предоставления отсрочки платежей. Полюбовно, по его словам, компания договаривалась и со своими сотрудниками, в результате удалось отказаться от сокращений и продолжить платить зарплаты, хотя многим и в меньшем размере.

Бизнесмен также признался, что в нынешний кризис продал три машины из собственного гаража, но, чтобы платить зарплату 15 тыс. сотрудников, пришлось брать кредиты: «От того, что я продам последние свои машины, я не рассчитаюсь даже с 10% этих сотрудников».

В 2015 году Э.Агаларов в интервью «Авторадио» рассказывал, что в его коллекции машин есть такие экземпляры, как Rolls Royce Coupe и Cadillac Fleetwood 1969 года. В прошлогоднем интервью бизнесмен также упомянул о Cadillac 1970 года, однако тут же признался, что охладел к своей коллекции. «Я сейчас оставил две машины и больше этим не увлекаюсь», — сказал он тогда.

Говоря о мерах помощи со стороны государства, Э.Агаларов отметил, что власть могла сделать больше, чтобы поддержать бизнес занятых в нем людей: «У государства есть резервный фонд, который как раз и накоплен для таких вот событий форс-мажорных. Тратить нужно было больше. А мы вот так, по чуть-чуть, и это такие меры, которые до кого-то, может быть, дошли, но глобально люди не почувствовали».

По словам бизнесмена, торговые центры в Москве во время пандемии COVID-19 приносят убытки, но и до нее Crocus Group в этой сфере едва удавалось сводить концы с концами: «Когда мы построили первый «Вегас», курс рубля был тогда 30 за доллар, и мы в первый год собрали почти $120 млн аренды в одном «Вегасе». Сейчас все наши торговые центры суммарно в год собирают $120 млн аренды. Мы даже сейчас не вернулись на обороты десятилетней давности. Это говорит о том, что в стране с бизнесом что-то не в порядке».

Бизнесмен также признался, что опасается прихода второй волны COVID-19, хотя его отец Араз Агаларов полагает, что ее либо не будет вовсе, либо на этот раз государство не будет принимать таких жестких мер, как в первый.

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Источник: РБК

Фото: Car-mania.ru