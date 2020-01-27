По поручению Ильхама Алиева прошло совещание в связи с упреждающими мерами против коронавируса

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кабинете министров состоялось совещание в связи с антиэпидемиологическими мерами против нового коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Кабинет министров, в совещании под руководством премьер-министра приняли участие руководители соответствующих госструктур страны.

На совещании состоялись обсуждения по предотвращению проникновения эпидемии на территорию Азербайджана.

Было принято решение о проведении в условиях координационного сотрудничества с Министерством здравоохранения антиэпидемиологических мер против возможной инфекции 2019-nCoV, обеспечении на погранично-пропускных пунктах пропуска через термальную камеру прибывающих в страну лиц, дистанционной термометрии прибывших из Китая на самолете лиц, изолировании лиц с подозрением на инфекцию в карантинные комнаты погранично-пропускных пунктов, в соответствии с расположенными в районах республики погранично-пропускными пунктами в Центральных районных больницах данных районов держать в состоянии готовности две инфекционные палаты в инфекционном отделении и др.

«До сведения населения доводится, что в стране достаточно медицинских средств, которые необходимы в таких ситуациях.

Было также подчеркнуто, что в настоящее время в стране не наблюдается случаев заражения указанным вирусом, ситуация в связи со здоровьем населения находится под полным контролем государства, никаких оснований для беспокойства нет.

На совещании было принято решение о создании рабочей группы под руководством Минздрава и с участием надлежащих структур.

В рамках принимаемых мер учитываются соответствующие рекомендации ВОЗ, поддерживается тесная связь с посольством Азербайджана в Китае и посольством Китая в Азербайджане.

Посольство Азербайджана в Китае поддерживает постоянную связь с государственными структурами Китая и гражданами Азербайджана, находящимися в этой стране», - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

1news.az