Суд продлил сроки меры пресечения сестрам Хачатурян - ФОТО

Мосгорсуд продлил меру пресечения в виде запрета определённых действий сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, ходатайство следователя удовлетворено, запрет определённых действий продлен до 28 декабря по решению судьи Дмитрия Гордеева.

Сёстры обязаны своевременно являться к следователю и в суд, им запрещено покидать дом в ночное время суток.

Отмечается, что расследование дела завершено, девушки знакомятся с материалами.

Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено с множественными колотыми ранениями 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе.

Три сестры Хачатурян — Кристина, Ангелина и Мария — напали на отца в квартире вечером 27 июля прошлого года. Девушки нанесли отцу несколько ударов его же охотничьим ножом и молотком. Сами они объяснили свой поступок невыносимыми условиями жизни. По некоторым данным, 57-летний бизнесмен Михаил Хачатурян имел проблемы с психикой. Хотя это не мешало ему иметь целый арсенал оружия — как холодного, так и пневматического, газового, травматического и т.д.

Надо также отметить, что изначально все три сестры были взяты под стражу и помещены в СИЗО. Однако потом суд освободил их под ограничение свободы. Более того, позже младшая из сестер была признана экспертами и следователями невменяемой на момент совершения убийства отца.

По некоторым данным, специалисты установили, что девушка таким образом отреагировала на «сильное психотравмирующее воздействие», которое угрожало не только ее безопасности, но и безопасности ее сестер.

Факт педофилии со стороны Михаила Хачатуряна в отношении собственных детей доказан следственными экспертизами. Установлено также, что Хачатурян домогался и подружек дочек.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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