Книга работающего в США азербайджанского ученого включена в библиотечные фонды известных университетов

Книга под названием "Геополитика и энергетическая дипломатия в Каспийском регионе" работающего в США молодого ученого Юниса Гурбанова была включена в библиотечные фонды Гарвардского и Колумбийского университетов и других ведущих учебных заведений мира в качестве учебного пособия.

В комментарии Report ученый отметил, что в своей книге он описал период развития после распада Советского Союза.

Ю. Гурбанов исследовал нефтегазовые ресурсы Азербайджана, Казахстана и Туркменистана как альтернативу энергоресурсам традиционных поставщиков, рассказал о таких крупных энергетических проектах Азербайджана, как "Контракт века", "Шах Дениз-1 и "Шах-Дениз-2", TANAP и TAP.

"Ресурсы Каспийского региона под руководством Азербайджана имеют потенциал для становления исключительным игроком на мировом энергетическом рынке, и я особо отметил это в своей книге. Книга, освещающая геополитическую позицию и энергетическую дипломатию Азербайджана в Каспийском регионе с разных аспектов, является бесценным ресурсом для студентов, обучающихся в США", - заявил автор.

Отметим, что в настоящее время Ю. Гурбанов работает стажером в Управлении по координации развития (DCO) в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.