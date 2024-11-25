Армения снова отказалась от участия в саммите ОДКБ в Астане

Армения не будет участвовать в мероприятиях ОДКБ в Астане 28 ноября.

Об этом сообщил РИА Новости постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

В Астане 28 ноября состоятся сначала совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, а затем сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (саммит).

«К сожалению, армянские коллеги отказались от персонального участия в этом мероприятии. Вместе с тем они не возражают против того, чтобы все документы, которые предполагается утвердить, были приняты в так называемом ограниченном формате», - сказал Васильев.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян несколько раз заявлял, что страна заморозила свое членство в ОДКБ.

В сентябре этого года Пашинян также назвал ОДКБ «угрозой безопасности» Армении и заявил, что точка невозврата в отношениях с организацией пройдена.