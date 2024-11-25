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Увеличилось число подведомственных учреждений, не входящих в структуру минздрава Азербайджана

First News Media19:30 - 25 / 11 / 2024
Увеличилось число подведомственных учреждений, не входящих в структуру минздрава Азербайджана

Внесены изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства здравоохранения Азербайджанской Республики".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно постановлению, в список подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства здравоохранения, были внесены следующие изменения:

- Республиканский Банк крови

- Гянджинское отделение Республиканского Банка крови

- Шекинское отделение Республиканского Банка крови

- Губинское отделение Республиканского Банка крови

- Сумгайытское отделение Республиканского Банка крови

- Лянкяранское отделение Республиканского Банка крови

- Бардинское отделение Республиканского Банка крови

- Ширванское отделение Республиканского Банка крови

- Мингячевирское отделение Республиканского Банка крови.

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