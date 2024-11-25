Увеличилось число подведомственных учреждений, не входящих в структуру минздрава Азербайджана
Внесены изменения в "Список подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства здравоохранения Азербайджанской Республики".
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает Trend.
Согласно постановлению, в список подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства здравоохранения, были внесены следующие изменения:
- Республиканский Банк крови
- Гянджинское отделение Республиканского Банка крови
- Шекинское отделение Республиканского Банка крови
- Губинское отделение Республиканского Банка крови
- Сумгайытское отделение Республиканского Банка крови
- Лянкяранское отделение Республиканского Банка крови
- Бардинское отделение Республиканского Банка крови
- Ширванское отделение Республиканского Банка крови
- Мингячевирское отделение Республиканского Банка крови.