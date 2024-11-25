В Азербайджане предлагается предоставлять питание детям, посещающим дошкольную подготовку

В стране мало детдомов–яслей.

Как сообщает АПА, об этом депутат Нагиф Гамзаев сказал в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что в Гяндже функционируют 44 детдомов-яслей, 45 полных средних школ, и попросил построить еще одну школу и детский сад.

Депутат также предложил, чтобы детям, посещающим дошкольную подготовку, предоставлялось питание, и как пилотный проект начать это с Гянджи.

Нагиф Хамзаев считает важным обновление водохранилищ и фильтров на территориях Балабагбан, Бёюкбагбан и Тотанлы в Гяндже.