В Азербайджане предлагается предоставлять питание детям, посещающим дошкольную подготовку
В стране мало детдомов–яслей.
Как сообщает АПА, об этом депутат Нагиф Гамзаев сказал в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
Он отметил, что в Гяндже функционируют 44 детдомов-яслей, 45 полных средних школ, и попросил построить еще одну школу и детский сад.
Депутат также предложил, чтобы детям, посещающим дошкольную подготовку, предоставлялось питание, и как пилотный проект начать это с Гянджи.
Нагиф Хамзаев считает важным обновление водохранилищ и фильтров на территориях Балабагбан, Бёюкбагбан и Тотанлы в Гяндже.
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