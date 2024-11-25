Выявлена причина плотности на азербайджано-турецком погранично-пропускном пункте

В последние дни на азербайджано-турецкой государственной границе наблюдается скопление грузовиков, следующих в соседнюю страну.

Как сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК), причина плотности связана с внедрением нового этапа программного обеспечения Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS) на погранично-пропускном пункте «Дилуджу» в Турции.

«Водителей просят принять во внимание сложившуюся ситуацию. В настоящее время таможенный пост «Садарак» действует в усиленном режиме работы, и в ближайшие дни оперативный пропуск транспортных средств будет полностью обеспечен», - говорится в информации ГТК.