Депутат: В случае открытия границ в Азербайджан хлынут сотни тысяч беженцев

Мы должны сказать нашему населению о том, что открытие границ приведет к притоку в нашу страну 100 тысяч беженцев-неазербайджанцев, спасающихся от российско-украинской войны.

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж во время обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

«В том числе, чтобы защитить свою жизнь и богатство от военных ударов, сотни тысяч человек готовы перебраться из Ирана в Азербайджан. Столкновение гуманитарных, социальных, культурных различий, вызванное такой волной беженцев, может угрожать политической стабильности», - подчеркнул депутат.

Захид Орудж отметил, что нужно сохранить финансовые резервы государства, расширить внутренние и внешние экономические связи, обеспечивающие товары первостепенной важности, диверсифицировать географию экспорта-импорта, перенести ее в более безопасные страны: «Правда, классические законы войны изменились. За время 44-дневной войны наше государство не только не ослабило, а наоборот, укрепило свои международные политико-экономические связи. Но политика расходов, характерная для мирного периода, в ближайшем будущем может создать риски в финансовом, продовольственном, военном обеспечении. Нужно усилить меры по предотвращению снижения добычи нефти в следующем году – с 29,2 млн тонн до 26,4 млн тонн в 2028 году».