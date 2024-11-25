В Швейцарии нашли кладбище винтажных машин

В Швейцарии нашли заброшенную парковку с винтажными автомобилями, о которых властям ничего не известно.

Об этом сообщает немецкий автожурнал AutoMotor und Sport, передает Газета.ру.

По данным издания, более 70 автомобилей без номерных знаков расположены на лугу в коммерческом районе муниципалитета Кирхберг города Санкт-Галлен. На кладбище машин находятся седаны, купе и универсалы образца 70-80-х годов прошлого века, много итальянских и немецких моделей, например, Alfa Romeo, Fiat 130, Lancia Gamma, Audi 200, а также Opel Senator, Opel Commodore Caravan и Mercedes-Benz S-класса в кузове W126.

Большая часть автомобилей имеет внешние повреждения: разбитые стекла, сдутые шины, дефекты лакокрасочного покрытия, о технической части коллекции ничего не известно. После того, как местные власти выяснят, кому принадлежат раритетные машины, транспортные средства будут утилизированы согласно швейцарскому законодательству.