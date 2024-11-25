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Олаф Шольц выдвинут кандидатом в канцлеры

First News Media17:03 - 25 / 11 / 2024
Олаф Шольц выдвинут кандидатом в канцлеры

Кандидатом на пост федерального канцлера Германии от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на досрочных выборах в Бундестаг стал действующий глава правительства Олаф Шольц.

Такое решение было принято единогласно на заседании Правления партии после жестких дебатов.

Решение принято после того, как однопартиец Шольца, министр обороны ФРГ Борис Писториус, обладающий значительно более высоким рейтингом среди избирателей, на прошлой неделе отказался выдвигать свою кандидатуру.

Официально выдвижение Шольца будет подтверждено на съезде партии 11 января.

Социал-демократ Олаф Шольц 6 ноября объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера - председателя Свободной демократической партии (СвДП). В ночь на 7 ноября почти все министры - члены СвДП заявили, что добровольно сложат свои полномочия. Таким образом, правящая в ФРГ «светофорная коалиция», состоящая из СДПГ, СвДП и «зеленых», развалилась.

Досрочные выборы в Бундестаг, по итогам которых должно быть сформировано новое правительство страны, пройдут в Германии 23 февраля 2025 года.

Источник: DW

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