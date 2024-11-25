В Баку бизнесмен избил свою сотрудницу за то, что она сравнила его с толстым котом – ВИДЕО

В Баку бизнесмен избил свою сотрудницу за отправленное сообщение.

В сети появились кадры, на которых видно, как мужчина среднего возраста жестоко избивает молодую женщину, работающую в аптеке, пинает её и бьёт стулом по голове.

Инцидент произошёл 8 июня этого года в аптеке, расположенной на улице Рашида Бейбутова в Насиминском районе. Бизнесмен Эльнур Джаббаров, владелец сети аптек, пришёл в одну из своих аптек и напал на свою сотрудницу Н.Аширову, нанеся ей телесные повреждения, пишет Qafqazinfo

Причиной конфликта стало то, что 7 июня, накануне происшествия, Н.Аширова в переписке с коллегой назвала Э.Джаббарова «толстеньким», сравнив его с котом. Другая сотрудница сообщила об этом руководству, после чего у Н.Ашировой забрали телефон и прочитали её сообщения. На следующий день Э.Джаббаров пришёл в аптеку и избил сотрудницу, а затем заставил её записать видео с извинениями, которое отправил в общий рабочий чат.

Видео инцидента стало достоянием общественности после увольнения другой сотрудницы сети аптек. После этого Э.Джаббаров позвонил ей и оскорбил её, а её муж вызвал бизнесмена на встречу, что привело к драке.

После инцидента и Э.Джаббаров, и муж уволенной сотрудницы обратились в полицию.

Пресс-служба МВД Азербайджана подтвердила, что по заявлениям Эльнура Джаббарова и Замина Гулиева ведётся расследование в Наримановском районном управлении полиции. По итогам расследования будет дана юридическая оценка происшествию.