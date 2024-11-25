Известный брат-близнец назначен главным тренером азербайджанского клуба
ФК «Сабах» представил нового главного тренера команды.
На вакантный пост назначен российский специалист Василий Березуцкий. Контракт с российским тренером подписан на 2,5 года.
Василий Березуцкий известен по своим выступлениям за московский ЦСКА и сборную России по футболу, за которую провел 101 матч. У Василия есть брат-близнец Алексей. Их называют самыми известными братьями-близнецами в российском футболе.
Ранее он работал ассистентом главного тренера в клубах «Витесс» (Нидерланды), ЦСКА (Россия), «Краснодар» (Россия) и «Шанхай Шэньхуа» (Китай).
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