Известный брат-близнец назначен главным тренером азербайджанского клуба

ФК «Сабах» представил нового главного тренера команды.

На вакантный пост назначен российский специалист Василий Березуцкий. Контракт с российским тренером подписан на 2,5 года.

Василий Березуцкий известен по своим выступлениям за московский ЦСКА и сборную России по футболу, за которую провел 101 матч. У Василия есть брат-близнец Алексей. Их называют самыми известными братьями-близнецами в российском футболе.

Ранее он работал ассистентом главного тренера в клубах «Витесс» (Нидерланды), ЦСКА (Россия), «Краснодар» (Россия) и «Шанхай Шэньхуа» (Китай).