Международный центр Низами Гянджеви выступает партнером 10-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН

Международный центр Низами Гянджеви (МЦНГ) выступит партнером 10-го Глобального форума, организованного Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций. В Форуме, который пройдет 25-27 ноября в городе Кашкайш (Португалия), примут участие более 20 членов Центра во главе с соучредителями МЦНГ – бывшим президентом Латвии Вайрой Вике-Фрайбергой и экс-вице-президентом Всемирного банка Исмаилом Серагельдином.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Международном центре Низами Гянджеви.

В заседании приняли участие члены Международного центра Низами Гянджеви: бывшие президенты Болгарии Росен Плевнелиев, Сербии - Борис Тадич, Латвии - Валдис Затлерс и Эгилс Левитс, Боснии и Герцеговины - Младен Иванич, Республики Северная Македония - Георгий Иванов, Хорватии - Колинда Грабар-Китарович, постоянный представитель Боснии и Герцеговины при ООН и бывший премьер-министр Златко Лагумдзия, экс-премьер-министры Бельгии Ив Летерм, Сенегала - Амината Туре, Греции - Георгиос Папандреу, бывший федеральный министр иностранных дел Австрии и еврокомиссар Бенита Ферреро-Вальднер и экс-министр обороны Монтенегро Милица Пеянович-Дуришич.

В форуме также примут участие бывший вице-премьер-министр Грузии Эка Ткешелашвили, экс-генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса, 73-й президент Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Мария Фернанда Эспиноса и 75-й президент Волкан Бозкыр, посол доброй воли ЮНЕСКО Хедва Сер, генеральный секретарь МЦНГ Ровшан Мурадов и координатор по проектам стратегического и устойчивого развития Рза Алиев.

В рамках поездки в Португалию члены Центра обсудят итоги COP29, проведенной в предыдущие дни, и подготовку к предстоящему 12-му Глобальному Бакинскому форуму.