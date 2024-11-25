«Бакинский прорыв»: Азербайджан сумел объединить мир ради спасения планеты

Одна из величайших конференций COP и поворотный пункт в климатической дипломатии - оценка, которую дал всемирному саммиту по климату президент Ильхам Алиев, очень точно и емко отражает исторический успех Азербайджанского председательства в глобальной миссии.

За впечатляющими достижениями COP29 стоят месяцы большой подготовительной работы и две недели интенсивных и часто сложных дискуссий, имеющих судьбоносное значение для будущего всего человечества.

Итоги и их значение

Последние несколько дней внимание всего мира было приковано к Баку; принимая во внимание напряженный характер по определенным сегментам переговоров, результаты климатического саммита несомненно можно назвать внушительными, причем отдельные решения даже превзошли ожидания. Итак, самые главные достижения COP29:

- Договоренность по Бакинской финансовой цели – это новое обязательство по предоставлению развивающимся странам климатического финансирования в размере $1,3 трлн в год. Бакинская финансовая цель состоит в мобилизации развитыми странами не менее $300 млрд долларов ежегодно до 2035 года для развивающихся стран. Этот успех главного приоритета председательства COP29 значительно превышает предыдущую цель климатического финансирования в размере $100 млрд и обеспечит новую волну глобальных инвестиций.

- Полное введение в действие Статьи 6 Парижского соглашения - принятые единогласно решения по этой статье сыграют ключевую роль в обеспечении экологической целостности, прозрачности и надежности углеродных рынков. С другой стороны, сотрудничество по Статье 6 сможет глобально регулировать меры по смягчению последствий, то есть сокращение выбросов. За счет сокращения выбросов в одной стране появится возможность сбалансировать избыточные выбросы в другой стране через углеродные рынки. Эти решения также раскроют свой потенциал для содействия глобальным климатическим инвестициям за счет реального, дополнительного, проверенного и измеримого сокращения выбросов и их удаления. Впервые с 2015 года статья 6 Парижского соглашения была полностью введена в действие на COP29. Достижение соглашения по этому вопросу было одним из главных приоритетов Азербайджанского председательства COP.

- Фонд для возмещения потерь и ущерба полностью институционализирован – инициатива по одному из главных достижений COP29 была выдвинута в 2022 году и предоставляет финансовую помощь странам, наиболее подвергшимся последствиям изменения климата. Планируется, что фонд начнет практическую работу в 2025 году. Объем средств, обещанных странами в Фонд для возмещения потерь и ущерба, превышает $730 млн. С точки зрения того, что президент Азербайджана обозначил решение проблем, вызванных последствиями изменения климата в малых островных государствах, одним из приоритетов Председательства COP29, начало работы Фонда для возмещения потерь и ущерба стало крупным успехом Климатического саммита в Баку.

- Создана Бакинская дорожная карта адаптации по документу «Глобальная адаптационная цель» - в рамках предстоящих сессий СОР будет проведен Бакинский диалог высокого уровня по адаптации. Это обеспечит ежегодное обсуждение вопроса адаптации на всех СОР в интересах развивающихся стран.

- Поворотный момент в борьбе с изменением климата - принятие 10-летней обновленной Лимской рабочей программы по гендерным вопросам. Переговоры о ее принятии ведутся уже давно, и по итогам председательства COP29 в рамках климатического саммита было достигнуто соглашение по документу.

COP29 глазами Президента

24 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих аккаунтах в социальных сетях поделился публикацией под заголовком «COP29 является поворотным пунктом в климатической дипломатии».

«Без преувеличения, Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Азербайджан, руководствуясь лозунгом «Солидарность во имя зеленого мира», выступал в качестве честного посредника и использовал все возможности для беспристрастного содействия переговорам: «На протяжении всего процесса мы призывали к достижению результата, учитывающего потребности развивающихся стран, в частности малых островных развивающихся и наименее развитых государств, поскольку они несут основное бремя климатических изменений и сталкиваются с экзистенциальной угрозой. Мы также продемонстрировали солидарность с народами и регионами, которые страдают от экологических проблем, усугубленных колониальным правлением».

«Азербайджан не жалеет усилий для наведения мостов между развитыми и развивающимися странами, в результате чего мир стал свидетелем исторического «Бакинского прорыва».

В рамках Бакинского заседания COP был полностью введен в действие Фонд для возмещения потерь и ущерба. Мы также добились долгожданной полной реализации Статьи 6 об углеродном рынке.

Самое важное, что на COP в Баку была достигнута эпохальная веха — Новая коллективная количественная цель (НККЦ), которая устанавливает новую глобальную цель по предоставлению 300 млрд долларов развивающимся странам к 2035 году. Это соглашение поможет развивающимся странам в их борьбе с негативными последствиями климатических изменений.

Считаю «Бакинский прорыв» триумфом многостороннего подхода. COP29 является поворотным пунктом в климатической дипломатии, и я верю, что это наследие положительно повлияет на будущие глобальные действия по климату. Благодарю все Стороны, Организацию Объединенных Наций и РКИК ООН за поддержку Азербайджана на пути к COP29», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Как расценили COP29 в мире?

Соглашение, достигнутое на СОР29, закладывает основу для будущих шагов в борьбе с изменением климата, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Достигнутое на СОР29 соглашение жизненно важно для поддержания цели сохранения глобального потепления на уровне 1,5°C. Страны справились с задачей. Я надеялся на более амбициозные результаты в финансировании и смягчении последствий, но это соглашение дает прочную основу для будущих действий», - говорится в заявлении генсека ООН.

Признательность Азербайджану за успешную организацию COP29 выразил президент США Джо Байден. «Я поздравляю стороны и председателя COP29 с достижением этого важного результата. Хотя впереди нас ждет значительная работа по выполнению климатических целей, сегодняшний успех – это значительный шаг в правильном направлении. От имени американского народа и будущих поколений мы обязаны ускорить наши усилия, чтобы обеспечить более чистую, безопасную и здоровую планету», – говорится в заявлении президента Байдена. Глава Белого дома также отметил, что COP29 стал платформой для достижения еще одного исторического консенсуса: «В ходе конференции страны договорились об амбициозной цели международного финансирования климатических инициатив к 2035 году. Это позволит мобилизовать жизненно важные финансовые ресурсы из всех возможных источников, необходимых развивающимся странам для ускорения перехода к экологически чистой и устойчивой экономике».

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал важным шагом соглашение, достигнутое на COP29. «Соглашение, достигнутое на COP29, является важным шагом. Новая цель климатического финансирования поможет ускорить глобальные климатические действия, что жизненно важно как для будущего процветания и безопасности Великобритании, так и для защиты нашей планеты от усугубляющегося климатического кризиса», - написал он в своем аккаунте в соцсети X.

Москва отметила превосходную организацию Конференции ООН по климату СОР29 в Баку. «Мы убеждены, что проведение этого мероприятия в Азербайджане повысит авторитет Баку на мировой арене, тем более такие результаты, успехи и такой уровень был продемонстрирован. Мы нацелены продолжать наращивать сотрудничество на климатическом направлении с Азербайджаном и всеми заинтересованными государствами», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен заявила, что на COP29 был заложен фундамент, «на котором мы будем отстраиваться»: «Программа ООН по окружающей среде продолжит работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить распределение финансирования наиболее эффективным способом с максимальным воздействием на местах для сообществ, которые в нем нуждаются больше всего».

Решительность председательства COP29 заслуживает похвалы, заявил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра. «Суть процесса была трудной. Но их решительность, желание довести этот процесс до конца, неоднократно сажая всех за стол переговоров, заслуживают похвалы. Все председательство COP29 проделало очень хорошую работу», - подчеркнул он.

«Всем врагам назло»

Надо отметить, что COP29 проходил на фоне клеветнической кампании, организованной известными кругами в попытке превратить глобальную климатическую проблему в мелкий инструмент политических игр.

Частью этой кампании были и серии заказных фейковых материалов в достаточно популярных медиаресурсах, и явно провокационный приезд в Баку, а впоследствии позорно бегство ярого проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне, и одиозные заявления вдруг ударившейся в политику экологической активистки Греты Тунберг, и инсинуации в армянской политической среде.

Но несмотря на всю масштабность и организованность грязной кампании, за которой стояли попытки посеять сомнения в необходимости проведения Климатического саммита именно в Баку, недоброжелателям Азербайджана не удалось сорвать COP29 – он был проведен на самом высоком уровне и достиг исторического успеха.

В качестве весомого ответа на все нападки на Азербайджан можно привести цитату из заявления министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента COP29 Мухтара Бабаева: «В год геополитической разобщенности, когда весь мир слетелся в Баку, люди сомневались в том, что Азербайджан сможет добиться результатов. Они сомневались, что все смогут договориться. Они ошиблись по обоим пунктам».

«Благодаря этому прорыву Бакинская финансовая цель превратит миллиарды в триллионы в течение следующего десятилетия. Мы обеспечили ежегодное троекратное увеличение основного объема финансирования климатических программ для развивающихся стран. Бакинская финансовая цель — это наилучшая возможная сделка, которой нам удалось достичь. Мы смогли воздействовать на страны-доноры настолько, насколько это было возможно. Мы навсегда изменили глобальную финансовую архитектуру и сделали значительный шаг к обеспечению средств на пути к уровню в 1,5°C. Предстоящие годы будут нелегкими. Наука показывает, что проблемы будут только расти. Наша способность работать вместе будет проверена на прочность. Бакинский прорыв поможет нам пережить грядущие бури», — сказал Мухтар Бабаев.

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Изменение климата подводит планету к кризисной черте, которая все больше угрожает человечеству. Срочность решения этой проблемы особенно отчетливо проявляется сегодня, когда природные катаклизмы превращают в зону бедствия все новые страны.

Хочется надеяться на то, что амбициозные климатические цели, поставленные COP29, станут поворотным моментом в борьбе с глобальным изменением климата и приведут к позитивным результатам в деле спасения планеты.