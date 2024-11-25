Обсуждены вопросы сотрудничества между китайским портом Сиань, АЖД и Бакинским портом

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в нашей стране генеральным секретарем Управления международного порта Сиань (Китай) Сунь Имином.

Как сообщили в Министерстве, на встрече обсуждались вопросы расширения сотрудничества между портом Сиань, Азербайджанскими железными дорогами (AЖД) и Бакинским международным морским торговым портом.

«Отрадно, что 24 ноября впервые в истории азербайджано-китайских торговых отношений экспортные грузы были отправлены железнодорожным транспортом из Баку в Китай», - сказал министр Р. Набиев.