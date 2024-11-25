Президент о заседании парламента: «Черный понедельник в Грузии»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала день первого заседания парламента XI созыва «черным понедельником» в стране.

«Черный понедельник в Грузии: полиция и спецназ охраняют двери, за которыми «рабы ГМ» (правящей партии «Грузинская мечта» — ред.) убивают нашу Конституцию и издеваются над нашим парламентом», — написала Зурабишвили в соцсети Х.

Отметим, что первое заседание парламента XI созыва завершено. В нем приняли участие только депутаты от «Грузинской мечты» — 88 депутатов.

Заседание парламента Грузии XI созыва 25 ноября началось в полдень. Спикером парламента утвержден Шалва Папуашвили, лидером парламентской фракции «Грузинской мечты» стал Мамука Мдинарадзе, первым вице-спикером - Гия Вольский.

Были признаны полномочия всех 150 депутатов, партии которых преодолели 5-процентный избирательный барьер.

Легитимность парламента не признают ни оппозиция, ни президент Грузии, которые утверждают, что итоги выборов 26 октября были сфальсифицированы.

Запад ожидает окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Между тем, ЕС направит в Грузию «техническую комиссию».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила план выхода из политического кризиса в стране. Она подчеркнула, что приговор по выборам в Грузии вынесен — выборы не состоялись, поэтому необходимо провести новые перевыборы.

Источник: SOVA