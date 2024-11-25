Еще 258 объектов оштрафованы за осуществление оплаты «с карты на карту»

Служба налогов при Министерстве экономики продолжает налоговый контроль за соблюдением правил расчетов наличными в розничной торговле и заведениях общественного питания.

Особое внимание уделяется выявлению случаев, когда в обязательных для этого местах не устанавливаются POS-терминалы, а безналичные платежи не принимаются.

Согласно данным FED.az, в ходе проверок было выявлено, что в 258 розничных и общественных объектах оплата осуществлялась через переводы «с карты на карту» вместо использования POS-терминалов.

Также установлено, что примерно в 40 предприятиях POS-терминалы вовсе не были установлены. В отношении этих субъектов предпринимательства составлены протоколы, и принято решение о наложении финансовых санкций.

Напомним, что за неустановку POS-терминалов в обязательных для этого местах и отказ принимать безналичные платежи на налогоплательщика налагаются штрафы: за первое нарушение в календарном году – 1 000 манатов, за второе – 3 000 манатов, за третье и последующие – 6 000 манатов.

Служба налогов вновь подчеркивает, что прием безналичных средств должен осуществляться исключительно через POS-терминалы, а покупателям обязаны предоставлять как чек POS-терминала, так и фискальный чек кассового аппарата.

Установка POS-терминалов в обязательных для этого местах предусмотрена Законом «О защите прав потребителей». Кроме того, согласно Закону «Об электронной коммерции», налогоплательщики обязаны создавать условия для проведения электронных платежей.