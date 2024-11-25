Пожар в банном комплексе «Бей хамамы» в Сумгайыте потушен - ФОТО

Пожар в банном комплексе "Бей хамамы" в Сумгайыте был своевременно потушен.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей на горячую линию "112" информацией на место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы и Сумгайытского регионального центра.

Благодаря оперативным действиям сотрудников пожар был потушен в краткие сроки, не успев распространиться на близлежащие объекты.

21:25

В городе Сумгайыт горит банный комплекс "Бей хамамы".

Как сообщает Report, инцидент произошел на пересечении улиц Ниязи и Черкасской.

На место происшествия привлечены сотрудники пожарной службы и правоохранительных органов.

Работы по тушению пожара продолжаются.