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Так Şərq Bazarı возвращает облик восточной сказки – ФОТО – ВИДЕО 

Сегодня в 14:40 ~ 1 минута на чтение 206
Так Şərq Bazarı возвращает облик восточной сказки – ФОТО – ВИДЕО 
На проспекте Хатаи в Наримановском районе Баку продолжается масштабная реконструкция рынка, известного как Şərq Bazarı («Восточный базар»). 
 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Reflect Architects, после реконструкции с сохранением прежнего традиционного восточного дизайна здание рынка получит новую систему освещения, будут полностью изменено и внутреннее убранство, планировка. 
 
На данный момент установлены опоры новых куполов, ведутся укрепительные и бетонные работы. 
 
Ниже представлены фотографии и видео хода реконструкции, того, каким станет рынок после реконструкции, а также его архивные фото.

Отметим, что Sharg Bazari был построен в начале 80-х годов ХХ века. Он занесен в Список охраняемых государством памятников истории, архитектуры и культуры. 

Реконструированный рынок станет очередным украшением Баку, привлекая внимание туристов. 

Тимур Рзаев 

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