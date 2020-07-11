Так Şərq Bazarı возвращает облик восточной сказки – ФОТО – ВИДЕО 

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На проспекте Хатаи в Наримановском районе Баку продолжается масштабная реконструкция рынка, известного как Şərq Bazarı («Восточный базар»).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Reflect Architects, после реконструкции с сохранением прежнего традиционного восточного дизайна здание рынка получит новую систему освещения, будут полностью изменено и внутреннее убранство, планировка.

На данный момент установлены опоры новых куполов, ведутся укрепительные и бетонные работы.

Ниже представлены фотографии и видео хода реконструкции, того, каким станет рынок после реконструкции, а также его архивные фото.

Отметим, что Sharg Bazari был построен в начале 80-х годов ХХ века. Он занесен в Список охраняемых государством памятников истории, архитектуры и культуры.

Реконструированный рынок станет очередным украшением Баку, привлекая внимание туристов.

Тимур Рзаев

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