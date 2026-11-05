 Himalay dağlarında qar uçqunu: 4 nəfər ölüb, 4 nəfər itkin düşüb | 1news.az | Xəbərlər
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Himalay dağlarında qar uçqunu: 4 nəfər ölüb, 4 nəfər itkin düşüb

Oksana Orucova13:17 - Bu gün
Himalay dağlarında qar uçqunu: 4 nəfər ölüb, 4 nəfər itkin düşüb

Hindistanın Uttarakhand ştatının Himalay dağları ərazisində baş verən qar uçqunu nəticəsində 4 nəfər həlak olub, daha 4 nəfər isə itkin düşüb. İtkin düşən şəxslərin axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Uttarakhand Fövqəladə Hallar İdarəsinin rəsmisi Şardul Qusasin açıqlamasında bildirib ki, indiyədək qar uçqunu nəticəsində həlak olan 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb.

Onun sözlərinə görə, daha 4 nəfərlə əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb və onların axtarışı istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir.

Qeyd edək ki, oktyabrın 27-də Himalay dağlarında yürüşə çıxan bir qrup şəxsdən xəbər alınmaması səbəbindən axtarışlara başlanılıb. Aparılan araşdırmalar nəticəsində qrupun qar uçqunu altında qaldığı müəyyən edilib.

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