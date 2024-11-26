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Незаконная стройка на проспекте Гара Гараева продолжается? – Реакция Госкомитета – ФОТО

Лейла Мамедова11:56 - Сегодня
Незаконная стройка на проспекте Гара Гараева продолжается? – Реакция Госкомитета – ФОТО

В нашу редакцию вновь обратились жители Низаминского района, которые ранее жаловались на незаконное строительство на территории парка, расположенного по адресу: проспект Гара Гараева 34/67.

Напомним, что строительные работы проводятся в той части парка, где находится детская площадка, что вызвало возмущение родителей.

На этот раз жители сообщили, что незаконная стройка заняла гораздо большую площадь, чем предполагалось изначально, когда территорию ограждали забором.

Чтобы разобраться в ситуации 1news.az снова направил запрос в Госкомитет по градостроительству и архитектуре. Как отметили в пресс-службе ведомства, все строительные работы были остановлены.

«Главное Управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре выявило факт незаконного ограждения территории и попытки начала строительства в Низаминском районе на проспекте Гара Гараева.

Сотрудники Главного Управления совместно с Исполнительной властью Низаминского района оперативно приостановили все строительные работы, проводившиеся на данной территории», - подчеркнули в Госкомитете, добавив, что в настоящее время организованы мероприятия по демонтажу забора.

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