«Увидимся в Хогвартсе»: HBO Max показал новые кадры «Гарри Поттера» - ФОТО

Стриминговая платформа HBO Max представила новые кадры предстоящего сериала по мотивам книг Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере.

Фотографии опубликованы в официальном аккаунте платформы в Instagram - на снимках можно увидеть юных учеников Хогвартса, в том числе Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, и других героев. Публикацию HBO Max сопроводил подписью «Увидимся в Хогвартсе» (See you at Hogwarts), добавив хештеги #HarryPotterHBO и #FindingHarry.

Главные роли в сериале исполняют Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Аластер Стаут (Рон Уизли).

Первый сезон получил название «Гарри Поттер и философский камень» и будет состоять из восьми эпизодов. Премьера запланирована на Рождество 2026 года на HBO и HBO Max.