Турецкие болельщики напали на ринге в Стамбуле на боксера с азербайджанскими корнями

Бой за вакантный пояс WBC Silver в супертяжелом весе между турком Умутом Чамкыраном и французским боксером Мурадом Алиевым, у которого, по сообщениям СМИ, азербайджанские корни, закончился массовой дракой.

Алиев победил по очкам, после чего сделал в сторону трибун жест, который зрители восприняли как оскорбительный. Болельщики прорвались на ринг и атаковали победителя, а потасовка перекинулась на весь зал.

Бой прошел вечером в субботу, 7 ноября, в стамбульском Ülker Sports Arena в районе Аташехир. По оценке турецкой прессы, двенадцать раундов прошли в равной борьбе до самого гонга: Чамкыран к концу боя усилил давление, однако судьи отдали победу Алиеву. Часть зрителей в соцсетях назвала поединок скучным, но обсуждать его стали совсем по другой причине.

Для Чамкырана поражение стало первым в карьере. 37-летний боксер, выступающий в профессионалах с 2013 года, выиграл до этого все 25 боев, 23 из них нокаутом, и рассчитывал, что победа приблизит его к бою за титул чемпиона мира. К поединку он готовился на родине, в Тунджели, и перед боем говорил, что его единственная цель - победа. Алиев, дважды завоевывавший титул WBC International Silver, подходил к бою с 15 победами и одним поражением.

Сразу после объявления решения Алиев подошел к канатам и, стоя лицом к трибунам, сделал жест в области паха. Видео разошлось по соцсетям. Газета Sözcü назвала его поведение насмешливым и провокационным. Несколько болельщиков прорвались через оцепление охраны, перелезли через канаты и бросились на боксера. По сообщениям ряда изданий, Алиева избили. В драку втянулись члены команд обоих спортсменов, охрана и официальные лица. О массовой драке сообщил и международный канал ProBox TV, транслировавший бой.

Потасовка быстро вышла за пределы ринга и перекинулась в разные части зала. На видео видно, как люди гоняются друг за другом и швыряют стулья. Те, кто пытался разнять дерущихся, сами оказались в центре свалки. По данным издания Haber Ege, точный характер жеста и все этапы драки пока не установлены независимыми источниками.

Американский портал TotalProSports описывает начало конфликта иначе. По его данным, после финального гонга Алиев попытался обнять соперника, но Чамкыран отказался, между боксерами завязалась перепалка, и турецкий спортсмен ударил Алиева в лицо. Тот ответил, рефери пытался их развести, после чего в драку вмешались тренеры, болельщики и персонал.

Как сообщил WBC, вечер организовала компания Ахмета Онера Arena Boxing совместно с RMO Boxing и ProBox TV. Среди организаторов был и Бироль Топуз, многолетний промоутер Чамкырана. Турецкие журналисты спрашивают, как болельщики смогли беспрепятственно добраться до ринга, хватило ли сотрудников охраны и была ли заранее налажена координация с полицией. Организаторы пока никак не прокомментировали произошедшее. Неизвестно и то, будет ли инцидент рассматривать WBC.

Алиев родился в 1995 году в Москве. В шестилетнем возрасте он вместе с семьей переехал во Францию, где получил статус политического беженца, а после совершеннолетия - французское гражданство. Его отец также занимался боксом. За сборную Франции Алиев завоевал серебро Европейских игр 2019 года и выступал на Олимпиаде в Токио. Там его дисквалифицировали в четвертьфинале за удар головой, и он в знак протеста около часа просидел на ринге. Французская сторона тогда настаивала на ошибке рефери.

В турецкой прессе Алиева называют по-разному. Sözcü и большинство изданий пишут о французском боксёре, а SON TV вынес в заголовок «азербайджанского боксёра», после жеста которого «всё смешалось». Такая подача появилась на фоне напряжения между Баку и Анкарой из-за новых требований к школьной форме в Азербайджане, запретивших школьникам элементы религиозной одежды. Решение вызвало волну критики в Турции. Главный советник президента Турции Октай Сарал публично призвал Баку отменить его, в Азербайджане это восприняли как вмешательство во внутренние дела. В конце октября Сарал оставил пост и, по его собственным словам, сделал это по указанию Эрдогана.

В одних турецких заголовках Мурад Алиев остался французом. В других, вышедших в те же часы, он стал азербайджанцем.