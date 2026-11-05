В Азербайджане вводят новое правило в отношении трудовых отпусков

В Азербайджане запретят заменять минимальную продолжительность трудового отпуска денежной компенсацией.

Запрет на замену минимальной продолжительности трудового отпуска (21 календарный день) денежной компенсацией предусмотрен в предлагаемых изменениях в Трудовой кодекс - соответствующие поправки предлагается внести в Трудовой кодекс, сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

Согласно проекту, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 144 Трудового кодекса (выплата компенсации при прекращении трудовых отношений), предлагается запретить замену денежной компенсацией минимальной продолжительности трудового отпуска - 21 календарного дня, установленной частью 2 статьи 114 Кодекса.

Кроме того, законопроект уточняет понятие переноса трудового отпуска или его части на другой срок, а также более подробно и четко определяет случаи, в которых такой перенос допускается.

В рамках проекта соответствующие изменения будут внесены и в другие отраслевые законы, регулирующие данное право.