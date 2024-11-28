Мирзоян обсудил с главой МИД Финляндии мирный процесс с Азербайджаном

В Хельсинки состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Финляндии Арарата Мирзояна и Элины Валтонен.

Информацию об этом распространило «Armenpress».

Сообщается, что в контексте установления прочной стабильности на Южном Кавказе Арарат Мирзоян подчеркнул важность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также представил видение Армении по разблокированию региональных коммуникаций.

Министры иностранных дел Армении и Финляндии обменялись мнениями по региональным вопросам.