Вице-президент США Джей Ди Вэнс по существу не ответил на вопрос, стоило ли республиканцам терять контроль над Сенатом Конгресса по итогам промежуточных выборов ради проведения войны против Ирана.

На пресс-конференции в Белом доме с участием американского лидера Дональда Трампа Вэнсу задали соответствующий вопрос. «Наша цель — не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Это именно то, чем мы должны заниматься. <...> Я считаю, что решения принимает президент. А президент заявил, что поступил бы так же и вновь. И мои цель и задача заключаются в поддержке президента США», — ответил он.

В свою очередь Трампа попросили прокомментировать сообщения в СМИ, согласно которым он был недоволен заявлением Вэнса после промежуточных выборов, в котором политик связал поражение республиканцев с войной. «Я не говорил, что был недоволен. Я считаю, что заявление было вполне приемлемым. <...> На самом деле, это было очень точное заявление», — отметил глава государства.

Ранее газета The New York Times сообщила, что позиция Вэнса относительно войны с Ираном вызывает все большее разочарование у Трампа. Издание указывает, что изначально на публике американский лидер «подчеркнуто невозмутимо» отреагировал на заявление вице-президента после промежуточных выборов.

Вэнс вскоре после промежуточных выборов, на которых правящая Республиканская партия потерпела поражение, объяснил отданное электоратом демократам предпочтение войной с Ираном. Этот конфликт крайне непопулярен в Соединенных Штатах.

Источник: ТАСС