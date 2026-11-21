21 ноября в Ханое Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Вьетнама То Лам приняли «Совместное заявление Президента Азербайджанской Республики и Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, Президента Социалистической Республики Вьетнам».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, затем с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Вьетнама То Лама состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам.

«Меморандумом о взаимопонимании между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Министерством общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам по сотрудничеству в сфере пожарных и спасательных служб» обменялись министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг.

«Меморандумом о взаимопонимании между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Офисом Президента Социалистической Республики Вьетнам» обменялись руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев и заместитель руководителя Офиса Президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хоанг Ань.

«Исполнительным договором между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и компанией ROX Group об оценке, разработке и реализации проекта солнечной электростанции и проекта ветряной электростанции в Азербайджанской Республике» обменялись министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и основатель и председатель ROX Group Чан Ань Туан.