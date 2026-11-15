Президент Ильхам Алиев поздравил Махмуда Аббаса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо лидеру Палестины Махмуду Аббасу.

Как сообщает 1news.az, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Государства Палестина.

Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Палестиной, основанным на принципах дружбы и взаимного уважения.

Азербайджан, всегда демонстрируя солидарность в отношении палестинского вопроса, поддерживает урегулирование этой проблемы на основе принципа двух государств, согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН, путем создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Мы и впредь будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку братскому палестинскому народу.

Пользуясь случаем, также поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя спокойствия и благополучия братского палестинского народа".