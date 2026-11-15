Президент Ильхам Алиев поздравил Махмуда Аббаса
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо лидеру Палестины Махмуду Аббасу.
Как сообщает 1news.az, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Государства Палестина.
Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджаном и Палестиной, основанным на принципах дружбы и взаимного уважения.
Азербайджан, всегда демонстрируя солидарность в отношении палестинского вопроса, поддерживает урегулирование этой проблемы на основе принципа двух государств, согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН, путем создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мы и впредь будем продолжать оказывать гуманитарную поддержку братскому палестинскому народу.
Пользуясь случаем, также поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя спокойствия и благополучия братского палестинского народа".