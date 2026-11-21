В Ханое состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
21 ноября в столице Социалистической Республики Вьетнам Ханое состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги Вьетнама и Азербайджана, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам и его супруга Нго Фуонг Ли встретили Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Вьетнама.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Официальные лица Социалистической Республики Вьетнам были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены делегации Азербайджанской Республики - Президенту То Ламу.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.
Затем было сделано официальное фото.