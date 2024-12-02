В Тбилиси начались массовые задержания протестующих

Спецназ в Тбилиси оттеснил участников акции протеста с проспекта Руставели, после чего начал массово задерживать протестующих.

Об этом сообщает ТАСС.

Кордоны спецназа стояли всю ночь на проспекте Руставели, не позволяя протестующим вернуться к парламенту, откуда их вытеснили около полуночи.

С утра правоохранительные органы начали оттеснять оставшихся митингующих в сторону станции метро Руставели, где был установлен еще один кордон спецназа.

Когда граждане прошли мимо этого кордона в направлении метро, силовики начали преследование и задержали нескольких участников акции.

Источник: Gazeta.Ru