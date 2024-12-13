Спикер парламента Грузии заявил, что ситуация вернулась в политическое русло

Акции протеста в Грузии стали мирными, ситуация в стране вернулась в политическое русло, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

«В течение последних дней мы видим уже проходящие мирно, можно сказать, поредевшие акции, которые освободились от агрессивных групп, которые были мобилизованы политическими акторами. Такое видоизменение демонстраций стоит приветствовать, и оно отражает возвращение текущих в стране процессов в политическое русло», - заявил на брифинге Папуашвили.

Как отметил спикер, в стране остаются силы, которые желают дестабилизации ситуации. По его словам, «страна, несмотря ни на что, продолжает жить, идти избранным путем».

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у здания парламента. Первая неделя протестов была наиболее напряженной. Часть протестующих использовала пиротехнику против силовиков, те применяли водометы и слезоточивый газ. Столкновения продолжались всю ночь и завершались принудительным вытеснением спецназом протестующих с проспекта Руставели. В последние дни акции приняли мирный характер, полиция перестала дежурить рядом с местом проведения митинга.

Поводом для протестов послужило заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.

Источник: ТАСС