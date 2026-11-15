Президент: Радио и телевидение имеют особое значение в популяризации азербайджанских реалий

Радио и телевидение и сегодня имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий, а также противодействия идеологическим атакам, направленным против нашей страны.

Как передает 1news.az, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева работникам телевидения и радио страны.

"Начало вещания азербайджанского телевидения ознаменовало новый этап в развитии нашего информационного пространства. Телевидение играло и продолжает играть особую роль в просвещении общества, популяризации нашего национально-культурного наследия, формировании общественного мнения и доведении до широкой аудитории информации о важных событиях, происходящих в нашей стране.

Радио и телевидение и сегодня имеют особое значение в деле популяризации традиций нашей государственности, национальной идентичности и азербайджанских реалий, а также противодействия идеологическим атакам, направленным против нашей страны", - говорится в послании.