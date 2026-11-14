Приостановлены вылеты всех самолетов на территории США

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось приостановить вылеты всех воздушных судов на территории страны: самолетам предписано оставаться на земле до особого распоряжения. Решение объясняется соображениями безопасности.

Международные рейсы, прибывающие в США, будут обслуживаться в индивидуальном порядке.

Причину экстренного решения в FAA публично не раскрыли.

После 11 сентября 2001 года мера такого масштаба применялась лишь один раз.