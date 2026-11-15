От штор до тарелок: в Гяндже внук обчистил квартиру бабушки более чем на 100 000 манатов

Завершился судебный процесс над молодым человеком, обокравшим квартиру своей бабушки более чем на 100 000 манатов в Гяндже.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на xitab24.az, на заседании в Гянджинском суде по тяжким преступлениям перед судом в качестве обвиняемого предстал Айхан Алиев (1995 г.р.).

Согласно материалам дела, воспользовавшись отъездом своей бабушки Садагат Джалали в Турцию, Айхан вынес из ее квартиры, расположенной на проспекте Наримана Нариманова, практически все имущество — от штор до тарелок — и распродал его.

Совершивший кражу на общую сумму 102 110 манатов, А. Алиев заявил, что не согласен с частью предъявленных обвинений. Свой поступок он объяснил наличием больших долгов.

Выступившая в суде бабушка сообщила, что часть причиненного ущерба ей возмещена, а также то, что она не имеет к внуку претензий.

Решением суда А. Алиев был признан виновным по статье 177.3.2 (кража, совершенная с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса АР и приговорен к 5 годам 4 месяцам и 10 дням лишения свободы.