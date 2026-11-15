 В Праге до 450 тыс. человек вышли на митинг против реформы финансирования госмедиа | 1news.az | Новости
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В Праге до 450 тыс. человек вышли на митинг против реформы финансирования госмедиа

Редакция 1news22:50 - 15 / 11 / 2026
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В Праге до 450 тыс. человек вышли на митинг против реформы финансирования госмедиа

От 350 тыс. до 450 тыс. человек вышли на митинг в Праге против плана правительства провести реформу финансирования государственных медиа.

Как передает 1news.az, об этом сообщает AFP со ссылкой на организатора митинга, главу ассоциации «Миллион моментов за демократию» Микулаша Минара.

Инициатива подразумевает, что чешские радио и телевидение будут полностью финансироваться государством, а абонентскую плату за телевидение и радио отменят. Кроме того, госбюджет для медиа планируется сократить на 15%.

Участники митинга утверждали, что этот шаг угрожает свободе прессы, поскольку инициатива сделает их более зависимыми от государства. Организатор митинга Микулаш Минар заявил, что протесты стали самыми крупными за последние 37 лет. Мероприятия прошли в пражском районе Летна.

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