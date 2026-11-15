 FT: Компании на фоне спада бума ИИ потеряли $4,2 трлн | 1news.az | Новости
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FT: Компании на фоне спада бума ИИ потеряли $4,2 трлн

Редакция 1news20:40 - Сегодня
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FT: Компании на фоне спада бума ИИ потеряли $4,2 трлн

Компании из промышленного, энергетического и горнодобывающего секторов с июня потеряли $4,2 трлн рыночной стоимости на фоне ослабления интереса инвесторов к инфраструктуре искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает 1news.az, об этом сообщает Financial Times (FT).

Речь, по данным издания, идет в том числе о поставщиках оборудования для дата-центров (ЦОД) — газовых генераторов, систем охлаждения и оптоволоконных сетей.

За предыдущие 12 месяцев эти компании прибавили $9,4 трлн капитализации на фоне бума ИИ. Однако снижение рыночной стоимости этих компаний стерло почти половину предыдущего прироста. В частности, капитализация Caterpillar сократилась на $214 млрд, или 44%, по сравнению с рекордным уровнем, зафиксированным в июне. Акции Oklo упали на 49%, а Comfort Systems и Corning потеряли около половины своей стоимости.

Снижение стоимости акций связано с опасениями инвесторов по поводу масштабов вложений в ИИ-инфраструктуру и способности операторов дата-центров оправдать растущие расходы, в том числе за счет заемных средств. Дополнительную неопределенность создает сопротивление строительству таких объектов в США.

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