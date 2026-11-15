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Объем ликвидаций на рынке криптовалют за сутки превысил $2 млрд

Редакция 1news00:03 - Сегодня
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Объем ликвидаций на рынке криптовалют за сутки превысил $2 млрд

Объем ликвидаций на криптовалютных рынках за 24 часа достиг $2,058 млрд.

Как передает 1news.az, об этом пишет Binance News со ссылкой на данные сервиса CoinGlass.

В общей сложности были ликвидированы позиции 329 тыс. трейдеров.

Ликвидация в криптоторговле — это принудительное закрытие маржинальной позиции биржей. Она происходит, когда убытки по сделке с кредитным плечом исчерпывают залог трейдера. Этот механизм предотвращает уход депозита в минус и защищает площадку от убытков.

Ликвидация происходит в условиях снижения курсов основных криптовалют. Как пишет портал Tockenpost, общая капитализация рынка криптовалют снизилась за 24 часа почти на 5%, до $2,23 трлн.

В ночь на воскресенье Bitcoin и Ethereum демонстрировали снижение более чем на 6% и 9% соответственно.

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