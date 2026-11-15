В Персидском заливе затонул супертанкер с нефтью: что известно

Супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, затонул в южной части Персидского залива после подрыва на морской мине, второе судно, подорвавшееся на неразрешенном Ираном маршруте в Ормузском проливе, горит.

Как передает 1news.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил отдел по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Один из этих кораблей - супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, - после взрыва и очень сильного пожара затонул в южных водах Персидского залива", - говорится в сообщении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания.

По данным ВМС КСИР, оба танкера при поддержке американской армии пытались тайно пройти по южному маршруту пролива, отключив все системы опознавания и определения местоположения. Рыбакам в этом районе рекомендовано соблюдать меры безопасности, чтобы не наткнуться на затонувшее судно, а судовладельцев, судоходные компании и экипажи предупредили не приближаться к запретной зоне Ормузского пролива.