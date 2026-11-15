Большой успех турецких военных технологий: 51 дрон уничтожен за несколько секунд - ВИДЕО

Турецкая оборонная компания ASELSAN объявила об успешных испытаниях системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Ejderha, способной за несколько секунд одновременно нейтрализовать 51 дрон с помощью мощного электромагнитного излучения (HPEM).

Как сообщает 1news.az, об этом передает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что на первом этапе испытаний система вывела из строя два дрона с кабельным управлением на дистанции примерно в 1 000 м. На втором этапе Ejderha одновременно ликвидировала группу из 51 беспилотника, поднявшегося в воздух.

Согласно данным компании, комплекс воздействует на электронные компоненты БПЛА мощными электромагнитными волнами. Данная технология позволяет нарушать работу аппаратов, перезапускать их или полностью выводить из строя без использования дорогостоящих ракет и боеприпасов.

Генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол назвал прошедшие тесты важным достижением для корпорации и объявил, что система уже принята на вооружение и запущена в серийное производство.

Уточняется, что Ejderha станет частью интегрированной многослойной системы противовоздушной обороны Турции «Стальной купол».