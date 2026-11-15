 Ильхам Алиев: Забота общенационального лидера придала особый импульс развитию телерадиовещания | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Ильхам Алиев: Забота общенационального лидера придала особый импульс развитию телерадиовещания

Редакция 1news20:20 - Сегодня
Ильхам Алиев: Забота общенационального лидера придала особый импульс развитию телерадиовещания

Особый импульс развитию азербайджанского телерадиовещания придали внимание и забота общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева работникам телевидения и радио страны.

Глава государства подчеркнул, что под руководством и при поддержке великого лидера были предприняты важные шаги, направленные на укрепление материально-технической базы национального теле- и радиовещания, повышение их творческого потенциала, защиту наших национально-духовных ценностей.

"Гейдар Алиев расценивал телерадио как важное средство связи между народом и государством, эффективную платформу в сохранении национального единства и идеологической целостности.

Сегодня азербайджанское радио и телевидение, эффективно используя возможности современных технологий, выстраивают свою деятельность в соответствии с требованиями новой эпохи, донося до широкой аудитории информацию о достижениях нашей страны, ее богатом культурном наследии и отстаивая национальных интересах. Труд каждого сотрудника, работающего в этой ответственной и почетной сфере, заслуживает особой оценки.

Верю, что наше национальное радио и телевидение и впредь будут примером объективности, профессионализма и преданности национально-духовным ценностям, внесут достойный вклад в развитие азербайджанского общества и укрепление нашей государственности", - говорится в послании.

Поделиться:
131

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев поздравил работников телевидения и радио

Общество

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Общество

На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

Общество

Скончался Национальный герой Азербайджана Эхтирам Алиев

Политика

Ильхам Алиев: Забота общенационального лидера придала особый импульс развитию телерадиовещания

Президент: Радио и телевидение имеют особое значение в популяризации азербайджанских реалий

Президент Ильхам Алиев поздравил работников телевидения и радио

Совет по медиа и вещанию опроверг фейк французского YouTube-канала о селе Сёюдлю - ФОТО

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Президенты Азербайджана и Турции посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО

Эрдоган: «Во всех уголках Карабаха веют ветры мира»

Эрдоган: Никто не в силах омрачить братство между Турцией и Азербайджаном

Озгюр Озель поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

Последние новости

Ильхам Алиев: Забота общенационального лидера придала особый импульс развитию телерадиовещания

Сегодня, 20:20

В Персидском заливе затонул супертанкер с нефтью: что известно

Сегодня, 20:15

Президент: Радио и телевидение имеют особое значение в популяризации азербайджанских реалий

Сегодня, 20:11

Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Агстафе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:05

Президент Ильхам Алиев поздравил работников телевидения и радио

Сегодня, 19:52

Скорость ветра в Баку достигла 27 м/с — фактическая погода

Сегодня, 19:40

На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

Сегодня, 19:20

В Турции успешно испытали систему EJDERHA по противодействию БПЛА

Сегодня, 18:57

Наследники владельца самой дорогостоящей картины Ван Гога требуют снять ее с продажи

Сегодня, 18:40

Глава МИД Ирана на следующей неделе посетит Пакистан и Оман

Сегодня, 18:10

"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Мазрауи

Сегодня, 17:47

Скончался Национальный герой Азербайджана Эхтирам Алиев

Сегодня, 17:18

Зеленский: Из-за сбоя Starshield ВСУ не могут перехватывать российские «Шахеды»

Сегодня, 16:58

Заслуженный артист Ариф Мирзоев похоронен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:36

Совет по медиа и вещанию опроверг фейк французского YouTube-канала о селе Сёюдлю - ФОТО

Сегодня, 16:25

В Иордании совершившие теракт в церкви приговорены к смертной казни

Сегодня, 16:13

В Азербайджанском медуниверситете прокомментировали смерть студентки в общежитии - ФОТО

Сегодня, 15:55

Австралия и Филиппины расширяют оборонное сотрудничество

Сегодня, 15:50

В Берлине на молодежной демонстрации задержали 22 человека - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

Названо самое вредное для сосудов сочетание в еде

Сегодня, 15:09
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57