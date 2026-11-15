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В Турции успешно испытали систему EJDERHA по противодействию БПЛА

Редакция 1news18:57 - Сегодня
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В Турции успешно испытали систему EJDERHA по противодействию БПЛА

Турецкая оборонная компания ASELSAN сообщила об успешном испытании системы противодействия беспилотникам EJDERHA, которая с помощью мощного электромагнитного излучения одновременно нейтрализовала 51 дрон за считаные секунды.

Как передает 1news.az со ссылкой на Anadolu, испытания прошли в центре ASELSAN в Гёльбаши и были приурочены к 51-й годовщине основания компании.

На первом этапе система вывела из строя два беспилотника с кабельным управлением на расстоянии около 1 тыс. метров. На втором этапе EJDERHA нейтрализовала рой из 51 одновременно поднявшегося в воздух дрона.

Как отмечается в заявлении компании, система воздействует на электронные компоненты беспилотников мощными электромагнитными волнами, позволяя подавлять их работу, перезагружать или выводить их из строя без применения ракет и боеприпасов.

Генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол назвал испытание важным достижением компании и сообщил, что EJDERHA уже применяется на практике и запущена в серийное производство.

Система предназначена для защиты от беспилотников мини- и микрокласса и станет одним из компонентов турецкой многоуровневой системы противовоздушной обороны «Стальной купол» (ÇELİKKUBBE). Она оснащена радаром и электрооптическим комплексом для обнаружения, сопровождения и точного наведения на цели.

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